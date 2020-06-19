Президент: «Мы видели, эти карусели, как люди ходили толпой и подписывали по кругу...»
На совещании 19 июня, во Дворце Независимости, в Минске Александр Лукашенко, помимо затрагивания банковской сферы, рассказал, что видит попытки раскачивания ситуации в стране, передаёт БЕЛТА. Глава государства заявил, что он и правительство «видят этих людей и видят их технологии». Например, «карусели», которые были созданы при сборе подписей, когда толпой ходили по очереди, растянувшись на километр. «И одни и те же подписывали за всех кандидатов, кроме Лукашенко, - заявляет президент, и добавляет, что вчера все увидели вечером эту карусель уже из автомобилей, когда ездили вокруг одного квартала. «Мы это отследили, видели эти автомобили, все эти номера, которые по кругу ездили и сигналили, в том числе напротив комитета госбезопасности. Мы это все видим и понимаем, что происходит».
Александр Лукашенко отметил, что некоторыми средствами массовой информации была занята неконструктивная позиция.
«На кону даже не стабильная Беларусь, чистенькая и уютная, а независимость страны. Просто хотят сломать страну», - возмутился глава.
«Не ставьте меня перед выбором», - попросил Александр Лукашенко, добавив, что ему никто не простит уничтожение Беларуси.
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