Макей о встрече главы КГК с послами Европы и США по делу Бабарико: «Никаких улыбок не было». Фото: МИД РБ.

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Вечером 18 июня послы стран Евросоюза, а также временная поверенная в делах США в Беларуси были вызваны в белорусский МИД. Тему встречи держали в секрете, но после того, как журналисты увидели прибывшего на встречу главу КГК Ивана Тертеля, стало понятно, что речь пойдет о нашумевшем деле экс-руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Так и оказалось. После встречи ни послы, ни Тертель, ни глава белорусского МИДа не прокомментировали журналистам итоги встречи. Появились слухи, что на встрече глава КГК вел себя с полами достаточно жестко, а потом довольно улыбался. И вот как сейчас прокомментировал ситуацию Владимир Макей, отвечая на вопросы журналистов:

- Хочется употребить недипломатическое выражение - абсолютная чепуха. На встрече речь шла о серьезных вещах, поэтому никаких улыбок, благожелательных выражений, пожеланий не было, был серьезный, прагматичный, заинтересованный разговор. Что касается поведения председателя КГК - на мой взгляд, он представил достаточно серьезные и убедительные факты, свидетельствующие о совершении определенными лицами конкретных преступлений, связанных с отмыванием денег и неуплате налогов. Инициатором созыва этой встречи был МИД - мы традиционно в период важных политических компании и появлений обострений ситуации приглашаем руководителей дипломатических миссии стран Евросоюза и США, для того чтобы высказать официальную позицию по тому или иному вопросу. Вчера мы постарались донести эту позицию - и сейчас никто нас не сможет упрекнуть в том, что мы отказываемся от диалога, и не хотим разговаривать с дипломатами, аккредитованными здесь.

Если дипломаты такие приглашения рассматривают как агрессию со стороны тех или иных государственных органов, то возникает вопрос: тот ли дипломат здесь находится, и правильно ли он выполняет свою работу. Я резко отреагировал на высказывание одного из дипломатов. Важно, чтобы дипломат направлял в столицы своих государств объективную информацию, основанную как на источниках оппонентов власти, так и на официальной информации. Это не дело, когда такая информация берется только от оппонентов власти, и докладывается как объективная картина происходящего. Для нас такой подход неприемлем.

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