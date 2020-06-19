2020-06-19T18:55:36+03:00
Политика
КП Беларусь

Беларусью и Россией подписано соглашение о взаимном признании виз

Теперь иностранцы могут выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории двух государств на основании визы одного из них и документов, удостоверяющих личность
Сергей Диндиков
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Беларусью и Россией заключены межправительственные соглашения о взаимном признании виз. Также участниками рассмотрены другие вопросы, которые касаются въезда иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств, которые участвуют в Договоре о создании Союзного государства, сообщает БЕЛТА.

В результате договоров под документами подписались министры иностранных дел Владимир Макей и Сергей Лавров, который сегодня прилетел в Минск.

По соглашению иностранцы могут въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории двух государств на основании визы любого из них и удостоверяющих личность документов. Также заграничные гости смогут следовать воздушным, железнодорожным транспортом, а также по шести автомобильным дорогам, которые определены в приложении к соглашению.

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