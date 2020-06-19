2020-06-19T19:50:51+03:00
Общество
КП Беларусь

Координатор штаба Виктора Бабарико: Всего за месяц мы собрали 434 тысячи 985 подписей

Но подать все подписи в избирательные комиссии не удалось из-за задержания Виктора и Эдуарда Бабарико
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Виктор Бабарико был задержан.Виктор Бабарико был задержан.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Мария Колесникова, координатор штаба Виктора Бабарико, на его Youtube-странице поблагодарила членов инициативной группы и тех, кто оставил свою подпись в поддержку Виктора.

- Всего за месяц мы собрали и верифицировали 434 тысячи 985 подписей. К сожалению, подать в избирательные комиссии нам удалось лишь 365 тысяч подписей, - сказала Мария в прямом эфире. - В связи с тем, что Виктор и Эдуард задержаны, остальная часть подписей не может быть доставлена в избирательные комиссии. Спасибо всем, кто вчера выразил солидарность. Виктор Дмитриевич слышал вас и чувствовал вашу поддержку. Мы вместе, мы за мир!

Мария выразила надежду, что Виктора Бабарико зарегистрируют кандидатом в президенты.

- Мы требуем освободить Виктора, Эдуарда и всех невиновных.

Напомним, Виктор Бабарико был задержан вместе со своим сыном.

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