Виктор Бабарико предложил провести референдум и изменить Конституцию

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Потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико записал видео на случай своего задержания. Видео было опубликовано в пятницу, 19 июня, на его Youtube-странице. Так, Бабарико предложил провести общереспубликанский референдум.

- Я предлагаю провести общереспубликанский референдум по изменении Конституции Беларуси и попробовать ее вернуть, взяв за образец Конституцию 1994 года, где уже было предусмотрено и ограничение президентских сроков, и настоящее разделение наших трех ветвей власти. И самое главное, было право народа на определение своей судьбы, - сказал Бабарико. - И я абсолютно уверен, что раз мы за один месяц собрали 400 тысяч (подписей - Ред.), то уже как-нибудь за 2 месяца мы сможем собрать 450 тысяч людей, которые готовы будут независимо оттого, кто победит 9 августа, сделать свою страну такой, какой она должна быть. Страной, в которой будут напрочь отсутствовать хамство, в которой будет уважение друг к другу, и, самое главное, будет уважение к народу.

По словам Бабарико, для реализации этого плана нужно сформировать инициативную группу больше ста человек.

- Далее в рамках работы этой инициативной группы четко сформулировать те изменения, которые должны найти отражение в вопросах на референдуме. И последнее - собрать необходимые нам 450 тысяч. Я считаю, что эта инициатива ярчайшим образом покажет единство белорусского народа, его стремление к настоящему народовластию.

Напомним, вечером 18 июня претендент на президентский пост Виктор Бабарико был задержан. По словам председателя Комитета государственного контроля Ивана Тертеля, Бабарико вменяют организацию незаконной деятельности. Тертель отметил, что Бабарико вменяются «махинации с векселями на сумму свыше 60 млн долларов». А генпрокурор Беларуси уже успел заявить, что преступные действия, которые совершались на протяжении нескольких лет, смогли создать «реальную угрозу интересам национальной безопасности нашей страны как в финансовой, так и иных сферах».

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