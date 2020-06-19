2020-06-19T20:26:27+03:00
Общество
КП Беларусь

Ивье, Кировск, теперь и Бобруйск. Из-за коронавируса в городе введён масочный режим

Маски нужно будет носить даже на рабочих местах, где нет возможности дистанцироваться
Сергей Диндиков
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Коснётся решение торговых объектов, аптек, банков и других многолюдных учрежденийКоснётся решение торговых объектов, аптек, банков и других многолюдных учрежденийФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Главный санитарный врач Бобруйска Дмитрий Лайтер 19 июня сообщил, что в городе введён обязательный масочный режим. На сайте Бобруйского горисполкома появился призыв к ношению масок и дистанцированию, пишет Вечерний Бобруйск.

По словам главврача Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии Дмитрия Лайтера, меры приняты в связи с ежедневными регистрациями всё новых случаев COVID-19 у горожан.

– Чтобы обеспечить социальное дистанцирование и предотвратить дальнейшее распространение коронавируса, вводится данная мера. В ближайшее время это решение горисполкома будет размещено на официальном сайте. В нем будут прописаны места массового скопления, где нахождение в маске должно быть обязательным. Коснётся решение торговых объектов, аптек, банков и других многолюдных учреждений. Говоря о торговых точках, им запрещено впускать людей без масок, но необходимая информация должна быть размещена на входных группах. К тому же, они должны предложить приобрести у себя средства гигиены. Маски носить будут и люди на рабочих местах, где нет возможности социально дистанцироваться. Решение вступит в силу после его опубликования, – подытожил Дмитрий Лайтер.

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