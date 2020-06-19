Акции солидарности по всей Беларуси: задерживают участников и журналистов

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Сегодня во многих городах Беларуси второй вечер проходят акции солидарности со всеми задержанными во время предвыборной президентской компании. Если вчера акция прошла только в Минске, то сегодня подключились другие города – Витебск, Гомель, Гродно, Брест, Барановичи, Бобруйск, Жлобин, Лида, Мозырь, Столбцы, Пружаны, Светлогорск, Речица, Борисов и другие города.

Акция солидарности в Гомеле.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В центре Минска люди стали собираться в 18 часов на площади Якуба Коласа – именно тут сегодня проходит заключительный пикет по сбору подписей за альтернативных кандидатов – стали собираться люди. В это же время сотрудники ГАИ стали ограничивать движение на проспекте Независимости – от цирка и до Национальной библиотеки – на всех крупных перекрестках. Перекрыли станцию метро "Площадь Якуба Коласа". А в центр города съехались автозаки и автобусы с ОМОНом. Сначала сотрудники милиции стали аккуратно выдавливать людей на проспекте Независимости от улицы Козлова в сторону площади Победы. После этого на площади Якуба Коласа задержали нескольких человек. Журналистов радио «Свободы», которые вели прямой эфир тоже задержали. Сначала задержали Александру Дынько – ее коллеги рассказали, что была команда задержать целенаправленно ее. Ее уведи в серебристый микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Буквально спустя несколько минут задержали ее оператора Андрея Рабчика. На кадрах прямого эфира было видно, как его ведут в микроавтобус. После того, как оператора посадили в микроавтобус, прямая трансляция прервалась.

Также очевидцы сообщают, что в Минске задержаны журналисты «Рейтер» и фотограф TUT.BY Вадим Замировский - его задержали в районе парка Горького. Есть сообщения о задержании корреспондента Onliner.by Анастасии Занько.

В Минске участники акции собрались не только в центре города, но и в районе Грушевка.

В Минске участники акции собрались не только в центре города, но и в районе Грушевка.

Очевидцы сообщают о задержаниях в районе парка Горького, улицы Ленина и во дворах за Филармонией.

В Могилеве, по сообщениям, уже задержаны два человека, среди них - корреспондент портала TUT.BY. Сообщается также о задержаниях в Гомеле, Гродно и Витебске.

Несколько человек задержаны в Бобруйске - сообщается, что это журналист портала bobr.by Алеся Латинская и ее муж, правозащитник Сергей Латинский. По словам очевидцев, некоторых задержанных в Бобруйске забирают в микроавтобус с российскими номерами.

В центре Минска задерживают участников акции солидарности и журналистов.

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