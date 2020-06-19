2020-06-19T23:25:07+03:00
Общество
КП Беларусь

«Карусель» в Бресте: на акции солидарности в центре города выстроилась шеренга милиции

Люди выстроились в цепочку на Советской и проспекте Машерова, а их стал оттеснять ОМОН
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Милиция выстроилась напротив людей, которые вышли на акцию солидарности в Бресте. Фото: @Andrei_To4kAМилиция выстроилась напротив людей, которые вышли на акцию солидарности в Бресте. Фото: @Andrei_To4kA
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Брест вслед за Минском вечером 19 июня вышел на акцию солидарности с задержанными во время предвыборной кампании.

На улице Советской стоял пикет по сбору подписей за одного из альтернативных кандидатов - люди стали выстраиваться к нему в очередь. Президент эти очереди назвал каруселью: мол, люди приходят толпой и по кругу подходят к пикету.

Очередь растянулась на половину пешеходной Советской. Фото: Олег Голос

Очередь растянулась на половину пешеходной Советской. Фото: Олег Голос

Цепочка из людей растянулась не только на половину улицы Советской, но и вышла на центральный проспект Машерова. Собравшиеся скандировали «Выпускай!» и апплодировали. Проезжающие мимо автомобили сигналили участникам акции.

К 21 часу люди не разошлись - и рядом с участниками акции появились ОМОН и сотрудники милиции. Они стали оттеснять людей с тротуара. Те ответили выкриками «Позор!», а кто-то даже включил в колонке гимн Республики Беларусь. Тут действительно началась карусель: люди просто обходили сотрудников милиции и возвращались в цепочку, или переходили на другую сторону улицы.

Люди плотно стояли вдоль проспекта Машерова - центральной улицы Бреста.

Люди плотно стояли вдоль проспекта Машерова - центральной улицы Бреста.

О задержанных во время акции в Бресте информации пока нет.

Брест. 19.06.2020 г..

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