«Карусель» в Бресте: на акции солидарности в центре города выстроилась шеренга милиции
Брест вслед за Минском вечером 19 июня вышел на акцию солидарности с задержанными во время предвыборной кампании.
На улице Советской стоял пикет по сбору подписей за одного из альтернативных кандидатов - люди стали выстраиваться к нему в очередь. Президент эти очереди назвал каруселью: мол, люди приходят толпой и по кругу подходят к пикету.
Очередь растянулась на половину пешеходной Советской. Фото: Олег Голос
Цепочка из людей растянулась не только на половину улицы Советской, но и вышла на центральный проспект Машерова. Собравшиеся скандировали «Выпускай!» и апплодировали. Проезжающие мимо автомобили сигналили участникам акции.
К 21 часу люди не разошлись - и рядом с участниками акции появились ОМОН и сотрудники милиции. Они стали оттеснять людей с тротуара. Те ответили выкриками «Позор!», а кто-то даже включил в колонке гимн Республики Беларусь. Тут действительно началась карусель: люди просто обходили сотрудников милиции и возвращались в цепочку, или переходили на другую сторону улицы.
Люди плотно стояли вдоль проспекта Машерова - центральной улицы Бреста.
О задержанных во время акции в Бресте информации пока нет.
Брест. 19.06.2020 г..
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Акции солидарности по всей Беларуси: задерживают участников и журналистов
В регионах люди вышли на улицы (читать далее)