Лайки, комментарии и репосты. Белорусские спортсмены поддержали в соцсетях пикет справедливости, а также Виктора и Эдуарда Бабарико

Если судить по «лайкам» и репостам, то популярность Виктора Бабарико среди спортсменов возрастает ещё больше. Фото: tribuna.com

Многократный призёр чемпионатов мира и Европы по гимнастике Мелитина Станюта в своем инстаграм организовала краткий экскурс по последним событиям в стране для своих зарубежных подписчиков

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18 и 19 июня были насыщены в плане политических событий Беларуси. Начиная с задержания потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико с сыном Эдуардом и представления ему обвинения и заканчивая живой цепью в центре Минска, которая продержалась почти шесть часов, а также реакцией на нее президента. Участники начали расходиться только спустя час после полуночи. Акцию поддержали и автомобилисты, которые проезжали мимо. Они одобрительно сигналили, пишет tribuna.com.

В инстаграме тоже прошла небольшая акция поддержки. Пользователи в своих постах и сториз размещали сердца.

Неравнодушными остались и некоторые белорусские спортсмены. К акции присоединились баскетболистка Елена Левченко, футболист «Энергетика-БГУ» Дмитрий Гирс, тхэквондист и двукратный чемпион Европы Арман-Маршалл Силла, белорусский боец Виталий Гурков.

А если судить по «лайкам» и репостам, то популярность Виктора Бабарико среди спортсменов возрастает ещё больше. Один из постов лайкнули футболист минского «Динамо» Иван Бахара, игрок «Энергетика-БГУ» Айк Мусаханян, а также форварда БАТЭ Антон Сарока.

Другой пост Виктора Бабарико лайкнули экс-форвард сборной по футболу Виталий Кутузов и теннисистка Вера Лапко.

Многократный призёр чемпионатов мира и Европы по гимнастике Мелитина Станюта в своем инстаграм организовала краткий экскурс по последним событиям в стране для своих зарубежных подписчиков.

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