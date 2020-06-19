2020-06-19T22:40:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Из-за коронавируса изменены правила проведения Евровидения

В одном из пунктов говорится, что в последующие годы можно будет заранее записать бэк-вокал
Сергей Диндиков
Поделиться:
Полностью запрещать сценических бэк-вокалистов не будут. Решение этого вопроса полностью ложится на представителей той или иной страны. Фото: Charles BatenburgПолностью запрещать сценических бэк-вокалистов не будут. Решение этого вопроса полностью ложится на представителей той или иной страны. Фото: Charles Batenburg
Изменить размер текста:

На официальном сайте песенного конкурса говорится, что из-за старых правил нельзя было менять формат Евровидения. В связи с этим «Евровидение-2020» просто не проводили из-за эпидемии COVID-19. Для подобных ситуаций утверждены новые правила, которые позволяют менять формат.

В одном из пунктов новых правил говорится, что в последующие годы можно будет заранее записать бэк-вокал. Благодаря этому дистанцироваться на сцене будет меньшее количество людей. К тому же на страну-организатора возлагаются меньшие расходы и ниже техническая нагрузка.

Но полностью запрещать сценических бэк-вокалистов не будут. Решение этого вопроса полностью ложится на представителей той или иной страны. В 2021 году эти правила сперва будут опробованы, а потому будет принято решение касательно звучания бэк-вокала.

Исполнительный директор «Евровидения» Мартин Остердаль выразил надежду, что в следующем году конкурс пройдёт в обычном режиме. «Если не так – найдём другой выход», - добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Евровидение-2021 состоится! Известны даты проведения

Полуфиналы песенного конкурса «Евровидение-2021» пройдут в нидерландском Роттердаме 18 и 20 мая 2021 года, финал состоится 22 мая (подробности).

Белорусские участники «Евровидения-2020» группа VAL: «Рожать в прямом эфире мы точно не будем!»

Поговорили с Валерией и Владом о том, почему их сравнивают с NaviBand и что означают их масонские знаки (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Из-за коронавируса изменены правила проведения Евровидения
Лайки, комментарии и репосты. Белорусские спортсмены поддержали в соцсетях пикет справедливости, а также Виктора и Эдуарда Бабарико
«Карусель» в Бресте: на акции солидарности в центре города выстроилась шеренга милиции
Акции солидарности по всей Беларуси: задерживают участников и журналистов
Ивье, Кировск, теперь и Бобруйск. Из-за коронавируса в городе введён масочный режим
Виктор Бабарико предложил провести референдум и изменить Конституцию
Координатор штаба Виктора Бабарико: Всего за месяц мы собрали 434 тысячи 985 подписей
Беларусью и Россией подписано соглашение о взаимном признании виз
Макей о встрече главы КГК с послами Европы и США по делу Бабарико: «Никаких улыбок не было»
Президент: «Мы видели, эти карусели, как люди ходили толпой и подписывали по кругу...»
Посмотрите, как будет выглядеть мемориальная доска Василю Быкову в Минске
Виктор Бабарико находится в статусе подозреваемого, он «бодр, возмущен и слышал поддержку»
В Любанском районе сельчанин, ревнуя сбежавшую в город женщину, повесил двух ее собак
Претендент в президенты Юрий Губаревич получил 15 суток ареста
Чиновники ЕС призвали власти Беларуси освободить Виктора Бабарико и его сына
Видеофакт. На границе с Россией со стрельбой остановили дальнобойщиков, которые едва не переехали гаишников
Правозащитники признали Виктора и Эдуарда Бабарико политическими заключенными
Лукашенко выразил недовольство коммерческими банками: «Никаких бонусов и премий - там бедных нет»
«На трибунах будет вместе со своими сыновьями». Эйсмонт рассказала об участии Лукашенко в московском параде
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 июня 2020 года: более 57 тысяч инфицированных коронавирусом и еще 6 умерших
В Кремле прокомментировали дело Белгазпромбанка и задержание Виктора Бабарико
Лукашенко и Путин поговорили по телефону
В Минске социальную помощь получат работники, которых наниматели отправили в отпуск за свой счет во время пандемии COVID-19
Институт социологии НАН: «В апреле уровень доверия Лукашенко в Минске составлял 24%»
Видеофакт. «Маски сорваны с кукол и кукловодов»: Лукашенко прокомментировал последние события в Беларуси
Алесь Таболич снимается с президентской гонки: «Я тапіў за Беларусь і далей буду гэта рабіць!»