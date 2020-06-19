Из-за коронавируса изменены правила проведения Евровидения

Полностью запрещать сценических бэк-вокалистов не будут. Решение этого вопроса полностью ложится на представителей той или иной страны. Фото: Charles Batenburg

В одном из пунктов говорится, что в последующие годы можно будет заранее записать бэк-вокал

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На официальном сайте песенного конкурса говорится, что из-за старых правил нельзя было менять формат Евровидения. В связи с этим «Евровидение-2020» просто не проводили из-за эпидемии COVID-19. Для подобных ситуаций утверждены новые правила, которые позволяют менять формат.

В одном из пунктов новых правил говорится, что в последующие годы можно будет заранее записать бэк-вокал. Благодаря этому дистанцироваться на сцене будет меньшее количество людей. К тому же на страну-организатора возлагаются меньшие расходы и ниже техническая нагрузка.

Но полностью запрещать сценических бэк-вокалистов не будут. Решение этого вопроса полностью ложится на представителей той или иной страны. В 2021 году эти правила сперва будут опробованы, а потому будет принято решение касательно звучания бэк-вокала.

Исполнительный директор «Евровидения» Мартин Остердаль выразил надежду, что в следующем году конкурс пройдёт в обычном режиме. «Если не так – найдём другой выход», - добавил он.

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