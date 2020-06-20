Видеофакт. Серьезное ДТП в Минске – шесть авто повреждены, одна машина упала на крышу

Сразу шесть машин попали в аварию на МКАД в Минске. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием произошло в белорусской столице вечером в пятницу, 19 июня.

Об этом проинформировала пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома в официальном Telegram-канале.

- Столкновение шести единиц автотранспорта произошло на 42-ом километре МКАДа. Одна из иномарок после ДТП оказалась на крыше. По предварительной информации в аварии никто не пострадал, идет разбирательство, - уточнила Татьяна Ященко, официальный представитель ГАИ.

После аварии движение на МКАД было фактически заблокировано во второй и третьей полосах проезжей части.

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