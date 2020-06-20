2020-06-20T09:26:28+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Глава ВОЗ заявил о новой опасной фазе коронавируса: «Пандемия ускоряется»

Количество заболевших COVID-19 в мире превысило 8,7 миллиона, умерших - 460 тысяч
Надежда БУТОВИЧ
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Глава ВОЗ заявил что, чтобы победить пандемиию необходимо отложить в сторону политику. Фото: Reuters.Глава ВОЗ заявил что, чтобы победить пандемиию необходимо отложить в сторону политику. Фото: Reuters.
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Глава Всемирной организации здравоохранения заявил об ускорении пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба ВОЗ.

Так в своем заявлении 19 июня Тедрос Гебрейесус сообщил о рекордном количестве заболевших коронавирусом по всему миру за сутки - 150 тысяч человек. По официальной статистике на утро 20 июня больше 8,7 миллиона человек были инфицированы коронавирусной инфекций за все время эпидемии, скончались 462 тысяч 691 пациент.

Почти половина новых случаев инфицирования фиксируется ВОЗ в странах Северной и Южной Америки, а также в государствах Южной Азии и Ближнего Востока

- Мир перешел в новую и опасную фазу (коронавируса – Ред.). Большинству людей надоело быть дома. Также и страны из понятных соображений стремятся открыть свои границу, общество и экономику. Но вирус все еще распространяется быстро, он все еще смертелен, и многие люди все еще восприимчивы к нему, - прокомментировал гендиректор ВОЗ.

Глава организации призвал людей по-прежнему соблюдать меры защиты и предосторожности: дистанцироваться, самоизолироваться при ухудшении самочувствия, соблюдать правила гигиены и этикет при ОРВИ (прикрывать нос и рот при кашле или чихании), носить маски, мыть руки.

- COVID-19 продемонстрировал, что никто не в безопасности, пока мы все не в безопасности. Только если отложить в сторону политику и работать в реальном сотрудничестве, мы сможем изменить ситуацию. Мы наиболее уязвимы, когда мы разобщены, но благодаря солидарности и сотрудничеству мы преодолеем эту пандемию и будем лучше подготовлены к кризисам будущего, - выразил уверенность Гебрейесус.

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