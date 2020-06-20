2020-06-20T10:11:56+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Держится руками за лодку, просит о помощи»: В Лоевском районе из реки спасли пенсионера

Мужчина приехал на Днепр порыбачить и случайно выпал из лодки
Надежда БУТОВИЧ
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Держась за лодку, благодаря спасательному жилету мужчина смог продержаться на поверхности реки больше 30 минут, дожидаясь спасения. Фото: МЧС.Держась за лодку, благодаря спасательному жилету мужчина смог продержаться на поверхности реки больше 30 минут, дожидаясь спасения. Фото: МЧС.
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ЧП произошло вечером в пятницу, 19 июня, на одном из водоемов в Лоевском районе, сообщила пресс-служба МЧС на официальном сайте.

Позвонили очевидцы и рассказали, что недалеко от деревни Страдубка в реке тонет и зовет на помощь пожилой мужчина.

- Прибывшие сотрудники МЧС увидели, что примерно в шестидесяти метрах от берега Днепра мужчина в спасательном жилете находится в воде, держится за лодку и просит о помощи, - уточнили в пресс-службе.

Чтобы спасти 63-летнего рыбака спасатели спустили на воду моторную лодку. Спасенного доставили на берег и передали медикам, врачи оценили его самочувствие как удовлетворительное, госпитализация ему была не нужна.

В итоге выяснилось, что в тот день пенсионер рыбачил с лодки и случайно упал в реку. Сам обратно забраться в лодку не смог, но его спас жилет – он более 30 минут продержался на поверхности, держась за свою лодку. Да и крики тонувшего случайный прохожий услышал не сразу, а вот яркий жилет заметил издалека, проходя мимо. Глубина реки в этом месте 2,5 метра, ширина - около 600 метров.

- Мужчину спасло еще и то, что лодка была заякорена - она держалась на месте. А вообще, здесь течение Днепра очень сильное, доплыть до берега сам пенсионер бы не смог. Из опыта могу сказать, что это и спасательный жилет подарили мужчине драгоценные минуты для спасения, иначе происшествие было бы трагическим, - резюмировал Олег Стасько, командир отделения Лоевского районного подразделения МЧС.

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