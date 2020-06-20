Представители США и Великобритании призывают белорусские власти разрешить гражданам «свободно и мирно собираться»

Изменить размер текста: A A

Ранее «Комсомолка» писала о том, что вечером в пятницу, 19 июня, во многих городах Беларуси прошли так называемые акции солидарности. Позже стало известно, что во время несанкционированных мероприятий прошли задержания участников акций и журналистов.

Как сообщил БелаПАН, ссылаясь на правозащитный ресурс spring96.org по данным на 03.00 часов субботы, 20 июня, в таких городах Беларуси, как Минск, Гомель, Бобруйск, Витебск, Могилев, Молодечно, Новополоцк, Гродно, Орша и Слуцк было задержано свыше 120 человек. Среди задержанных журналисты и два иностранца - россиянин и гражданин Чехии. Еще 25 человек освободили из-под стражи.

Возможно задержан и предполагаемый кандидат в президенты Андрей Дмитриев, связь с ним пропала после того как он, сдав подписи в ЦИК, отправился на акцию солидарности на проспект Независимости в Минске.

Массовые задержания участников акций, по информации БелаПАН, получили отклик представителей США и Великобритании.

Так Соединенных Штатах в связи с этим обратились с призывом к властям Беларуси «придерживаться своих международных обязательств, уважать основополагающие свободы и позволить народу Беларуси свободно и мирно собираться. А также освободить задержанных, включая журналистов, освещающих мирные собрания людей». Такое заявление было опубликовано в Твиттере американского посольства в Минске.

Схожее заявление прозвучало и от посольства Великобритании, там заявили о «недопустимости задержания большого количества журналистов и мирных демонстрантов».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Людьми зваться». Фотофакт: В Гомеле сотни человек устроили цепь солидарности.

ОМОН массово не задерживал, участников больше часа бойцы ходили шеренгой и рассеивали собравшихся, а те продолжали хлопать (подробности).

Белорусские спортсмены поддержали в соцсетях пикеты и акции.

Они пишут о событиях в стране для своих зарубежных подписчиках, ставят лайки, делают перепосты (подробности).