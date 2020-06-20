Лукашенко на открытии мемориала в Кировском районе: «Фашизм и ненависть под знаменами демократии белорусы на своей земле не пропустят»

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В субботу, 20 июня, действующий президент Беларуси посетил церемонию открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевщины, проинформировала belta.by. Памятный мемориал возведен в деревне Борки, что в Кировском районе.

Открывая мемориал, Александр Лукашенко подчеркнул, что 2020 год проходит под знаком юбилея Великой Победы.

- Она подарила нам 75 лет мирной жизни. Жизни, за которую Беларусь заплатила слишком дорого, - напомнил лидер республики.

В деревне Борки Кировского района открыли мемориал памяти сожженным деревням Могилевщины. Фото: sb.by.

Еще президент подчеркнул, что самое непостижимое последствие той войны - геноцид мирных людей.

- Это звучит дико и страшно, но нельзя себе позволить подбирать щадящие слова, вспоминая зверства, которые творились на белорусской земле. Не можем, потому что забытые эмоции - это первый шаг к забвению событий, которые их вызвали, - сказал Лукашенко.

Также, выступая на мемориале, президент констатировал: «Фашизм и ненависть под знаменами демократии белорусы на своей земле не пропустят».

Президент выступил на открытии мемориального комплекса. Фото: Telegram "Пул Первого".

- Предать, сломать и уничтожить то, что мы с вами создавали четверть века, никому не будет позволено. Мы должны сохранить нашу спокойную и мирную страну во имя погибших ради этого, - добавил глава республики пишет «Пул Первого» в Telegram.

Уточним, что принимая участие в церемонии открытия памятного знака, действующий президент Беларуси намерен возложить корзину цветов к композиции «Беларусь - скорбящая мать» и затеплить поминальную свечу перед иконой Божией Матери в часовне в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших».