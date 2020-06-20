Лукашенко разрешил охранникам частной организации в Беларуси носить и применять оружие

В охранную компанию смогут нанимать только граждан Беларуси, прошедших проверку в ОВД и КГБ, годных для работы в военизированной охране. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Информировать о заключении и прекращении договоров ЧОО должна будет МВД

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Александр Лукашенко подписал указ, предоставляющий право охранной компании «ГардСервис», оказывать охранные услуги. Об этом belta.by проинформировала со ссылкой на сайт Национального правового интернет-портала.

Так сообщается о появлении в Беларуси частной охранной организации, сотрудники которой смогут применять оружие. В частности «ГардСервису» разрешается, соблюдая требования законодательства, покупать, хранить и передавать своим сотрудникам оружие, как служебное, так и гражданское, и боеприпасы к нему.

- О заключении и прекращении договоров на оказание охранных услуг «ГардСервис» обязан проинформировать Министерство внутренних дел, - подчеркивается в документе.

Уточняется, что сотрудниками данной охранной организации могут быть только граждане Беларуси, прошедшие проверку в органах внутренних дел и Госбезопасности, соответствовать требованиям к работникам военизированной охраны. Им позволено применять в работе не только оружие, но спецсредства и физическую силу в соответствии с законом.

К слову, компания сможет охранять не только объекты или имущество, но принимать и реагировать на сигналы тревоги, сопровождать авто, перевозить товары либо имущество, заниматься проектированием и монтажом средств и систем охраны.

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