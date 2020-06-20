«Хоть 10 – 20 долларов, но надо добавить сейчас»: Лукашенко проанонсировал повышение пенсий
«Комсомолка» уже сообщала о том, действующий глава республики в субботу, 20 июня, посещает церемониал открытия мемориального комплекса в деревне Борки в Кировском районе. Где заявил, что не позволит кому-либо переломать и уничтожить, что строилось четверть века.
Выступая перед собравшимися на торжественной церемонии, президент заявил о возможном повышении трудовых пенсий, написала belta.by.
Так лидер Беларуси пояснил, что «пенсионный вопрос» поднимался еще на пикетах по сбору подписей.
- Пенсия, конечно, небольшая. Что имеем, то имеем. Но я вчера правительство попросил (указ еще не вышел). У нас где-то в четвертом квартале планировали повысить пенсии. Тем не менее, я попросил, чтобы перенесли то повышение сюда, - проанонсировал Лукашенко скорое повышение пенсий.
И добавил, что немного средств для этого в бюджете есть, поэтому правительство должно помочь пенсионерам и ветеранам.
- Это не популизм, не ради каких-то выборов, я никогда это не делал, - уточнил президент.
Что касается суммы повышений, то лидер Беларуси предложил, чтобы пенсии были повышены «хоть на 10 - 20 долларов», чтобы, по его словам, пенсионерам было полегче.
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