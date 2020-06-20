Адвокаты Бабарико подали в ЦИК полный пакет документов для завершения процесса регистрации кандидата в президенты
Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что возможный кандидат в президенты Виктор Бабарико с сыном доставлены на допросы в ДФР. А еще мы разъяснили, сможет ли Бабарико продолжить участие в президентской гонке, находясь в СИЗО?
В субботу, 20 июня, появилось новое сообщение на сайте Виктора Бабарико, где члены его инициативной группы сообщили о продолжении участия в избирательном процессе.
- Наш штаб проводит процесс регистрации до конца, несмотря на то, что Виктор Бабарико все еще не на свободе, - заявили на сайте.
Сообщается, что полный пакет документов для регистрации Бабарико кандидатом в президенты в ЦИК подал адвокат штаба Максим Знак.
Также в штабе напомнили о рекордном числе собранных подписей - 434 тысячи 985 подписей указано на счетчике сайта, подано из них - 350 тысяч.
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Координатор штаба Бабарико заявил, что подать все подписи в ЦИК не удалось из-за задержания предполагаемого кандидата.
За месяц члены инициативной группы собрали около 435 тысяч подписей (подробности).
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