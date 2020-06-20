2020-06-20T12:51:05+03:00
Политика
КП Беларусь

Почти через месяц Лукашенко пояснил свои слова о Конституции не под женщину: «Выхватили из контекста»

Президент подчеркнул, что его пытаются столкнуть с женщинами, и добавил, что это не получится
Надежда БУТОВИЧ
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Лукашенко заявил, что белорусская Конституция - тяжелая ноша даже для мужчин. Фото: belta.by.Лукашенко заявил, что белорусская Конституция - тяжелая ноша даже для мужчин. Фото: belta.by.
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«Комсомолка» уже писала о том, что в субботу, 20 июня, белорусский лидер в Кировском районе посетил открытие мемориала памяти сожженным в годы ВОВ деревням Могилевщины. На открытии памятного объекта, Александр Лукашенко заявил о том, чего белорусы не допустят на своей земле, и анонсировал скорое повышение трудовых пенсий.

Кроме того, выступая перед собравшимися, лидер республики рассказал, что его пытаются противопоставить женщинам, проинформировала belta.by. Здесь Лукашенко вспомнил свое недавнее высказывание о том, что Беларусь пока не сможет возглавить женщина, мол «Конституция не под женщину». Такое заявление президента прозвучало около месяца назад, 29 мая, когда он посещал МТЗ в Минске.

- Меня пытаются сейчас с женщинами столкнуть. Помните, я однажды сказал, что в Беларуси пока женщина не может быть президентом. Ряд причин назвал, но выхватили из контекста Конституцию, - вспомнил Лукашенко.

И тут же пояснил, что имел ввиду то, что главный документ страны таков, что даже мужчине тяжело унести «эту ношу».

- А если ее (Прим.: Конституцию) загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. Это я имел в виду, а не потому, что я не уважаю женщин. Если бы не было женщин, я бы не был президентом, заключил Лукашенко, подчеркнув, что ни у кого не получится противопоставить его женщинам.

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