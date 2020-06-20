Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 20 июня 2020 года: всего 603 новых инфицированных, но снова 6 умерших за сутки

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 20 июня 2020 года

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Пресс-служба Министерства здравоохранения в официальном Telegram-канале сообщила новую статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Беларуси.

Так на субботу, 20 июня, в Минздраве проинформировали о 603 новых подтвержденных случаях коронавируса - это рекордно низкий показатель за последние недели. Однако общее число продолжает стремиться к очередной психологической отметке в 58 тысяч инфицированных. И по последним данным в Беларуси заразились коронавирусной инфекцией уже 57 тысяч 936 человек.

Обновилась статистика и по проведенным за время пандемии лабораторным исследованиям. За последние сутки медики провели еще 20 тысяч 286 тестов, их общее число превысило 842 тысячи.

- На 20 июня выздоровели и выписаны из медучреждений еще 1474 пациента. За время пандемии количество выздоровевших пациентов составило 36 тысяч 749 человек, - констатировали в пресс-службе ведомства.

Соболезнуя родным, сообщаем о новых данных в статистике смертности от COVID-19. За минувшие сутки умерли еще 6 инфицированных. За весь период пандемии в Беларуси скончались 343 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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