Подтянулась даже «северная столица»: в Витебске жара бьет довоенные температурные рекорды

С начала июня в Беларуси перекрыто свыше 100 температурных максимумов всех лет. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Последний раз такие аномалии на Витебщине наблюдали летом 1939 года

Изменить размер текста: A A

В Витебске - северной столице Беларуси уже несколько дней подряд обновляются температурные рекорды. Последний раз так жарко было в в довоенные годы, сообщил ресурс meteoinfo.by.

Так два дня подряд, 18 и 19 июня, в Витебске перекрываются максимумы 1939 года. Например, в четверг, 18 июня, воздух прогрелся до +31 градуса, близко к этому значению было аж 81 год назад - +30,7 градуса. А на следующий день, 19 июня, потеплело уже до +31,3 градуса, то же побит максимум 1939-го, когда на термометрах показало +28,7 тепла.

- В целом же последние четыре дня на метеостанциях в разных уголках Беларуси обновляются тепловые рекорды. Например в пятницу, 19 июня, были перекрыты сразу девять локальных экстремумов на Витебщине, Минщине и Могилевщине, - подвели итог на ресурсе.

К слову, в Могилеве обновился не такой уж и давний рекорд: в 2012 году 19 июня было +30 тепла, а в минувшую пятницу - уже +30,4 градуса.

Свои рекорды зафиксировали и регионы:

- Сенно - 31,4 жары против +29 в 2012 году;

- Полоцк - 31,3 тепла против +29,2 в 1986-ом;

- Верхнедвинск - 30,1 с «плюсом» против +29,2 - рекорда 1986 года;

- Орша - +29,8 против 28,9 градусов выше ноля в 1986 году;

- Докшицы - 28,9 жары - теплее на одну десятую градуса: +28,8 в 2012 году;

- Мстиславль - +30,3 против +27,1 в 2012-ом;

- Нарочь - +29,6 против рекорда 2019-го - +29,6 тепла.

Синоптики резюмируют: с начала июня в Беларуси перекрыто уже 108 температурных экстремумов. И по прогнозу Белгидромета такая жаркая погода пока сохранится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жара продолжится: в выходные 20 и 21 июня в Беларуси обещают до +32!

Но в начале следующей недели во многих районах станет чуть прохладнее (подробности).

Немига в центре Минска превратилась в Венецию, а ведь там только-только построили новый коллектор.

«Комсомолка» разузнала, почему с задачей не справляется ливневая канализация (подробности).