Лукашенко о земле в деревне для белорусов: «Участки по 10 - 15 соток огородим заборчиками и в интернете выставим»

Президент рассказала, как удасться удержать неперспективные хутора и деревни в Беларуси. Фото: belta.by.

Президент снова заявил, что будет дан указ на выделение людям участков в сельской местности

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Ранее «Комсомолка» писала о том, что на совещании по вопросам развития ЖКХ президент поручил заняться упрощением условий для приобретения загородных участков. Тогда Лукашенко заявил о необходимости земли для белорусов: «Чтобы они не потеряли эту возможность: приобрести в деревне, на отдаленном хуторе клочок земли, восстановить дом, который там брошен, или построить небольшую «будку».

Вновь вернулся к теме своей земли Лукашенко в субботу, 20 июня, открывая мемориал в Кировском районе, проинформировала belta.by.

- Главное не бросайте землю, живите на земле. Пандемия показала: у кого есть дом в деревне, они стариков повывозили, из Минска особенно, областных центров, - и старики не заболели, - констатировал глава республики.

Также президент рассказал о том, что в Беларуси много незанятых земель в сельской местности, в деревнях и рядом с ними, а также неудобные поля. Заниматься «выделением и предложением людям» здесь земельных участков будут местные власти, такое поручение уже дано главам районных исполкомов.

В качестве примера Лукашенко привел поселок Копысь в Оршанском районе.

- Мы показали в Копыси, как надо сделать. Эти свободные участки в деревнях, огородим заборчиками, разобьем на участки по 10 - 15 соток и в интернете выставим. Кто хочет, пожалуйста, по дешевке отдадим людям, чтобы они построили какой-то дом. И этим самым мы удержим неперспективные хутора и деревни, - решил действующий президент.

В заключении он добавил, что его особенное желание, чтобы особенно люди, проживающие в городах, «имели клочок земли».

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