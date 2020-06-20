2020-06-20T14:34:48+03:00
Минск
КП Беларусь

Открытие фонтана, концерт, фейерверк: как в Минске 3 июля отметят День независимости

Светомузыкальный фонтан уже работает, это будет официальное открытие - обещают водное шоу
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Открытие фонтана будет сопровождаться водным шоу.Открытие фонтана будет сопровождаться водным шоу.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Зампредседателя Мингорисполкома Артем Цуран во время прямой телефонной линии 20 июня рассказал, как столица будет отмечать День независимости 3 июля. Об этом написал официальный Telegram-канал Мингорисполкома.

По традиции праздник начнется с церемонии возложения цветов к монументы Победы. Далее в программе - открытие светомузыкального фонтана в парке Янки Купалы и большой концерт у стелы «Минск – город-герой».

- Вечером небо над Минском украсят яркие залпы фейерверка. Их можно будет увидеть в восьми точках города. Отличительной особенностью праздника станет открытие в столичном парке Янки Купалы светомузыкального фонтана. Минчан и гостей столицы ждет уникальное шоу в акватории реки Свислочь, - сообщают в Мингорисполкоме.

О том, как будут организованы массовые мероприятия с учетом эпидемиологической ситуации, горисполком не уточняет.

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