2020-06-20T15:59:51+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В локомотиве поезда Брест-Ковель мужчина спрятал 1400 ампул для уколов

Упаковки с лекарством нашли в тайнике под полом
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Фото: Брестская таможня.Фото: Брестская таможня.
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Более 140 упаковкок с ампулами для инъекций планировалось тайком переправить в Украину. Это лекарство белорусского производства для лечения хрящевой ткани.

Препарат везли в грузовом поезде Брест - Ковель. Брестские таможенники во время досмотра в пункте пропуска «Хотислав» досмотрели состав - и в кабинах локомотива нашли тайники.

- Большая часть лекарственных средств была обнаружена под полом в двух кабинах управления, а еще часть в дорожной сумке помощника машиниста, - сообщает Брестская таможня.

В общей сложности он собирался вывезти 1400 ампул.

Упаковки с лекарственным препаратом изъяли до суда. Помощник машиниста теперь - фигурант административного дела за перемещение товаров, подлежащих таможенному декларированию, с сокрытием от таможенного контроля по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РБ. Эта статья предусматривает штраф до 800 рублей с конфискацией товара или без конфицскации.

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