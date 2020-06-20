2020-06-20T16:34:03+03:00
Общество
КП Беларусь

Опубликована декларация о доходах Виктора Бабарико: годовой доход - более 360 тысяч рублей плюс валютный запас

Бывший банкир обещал рассказать, сколько у него денег
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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К заявлению в ЦИК Бабарико приложил декларацию о доходах. Фото: babariko.byК заявлению в ЦИК Бабарико приложил декларацию о доходах. Фото: babariko.by
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На официальном сайте Виктора Бабарико опубликованы документы, которые 20 июня его команда по доверенности передала в ЦИК для регистрации Бабарико кандидатом в президенты. Он в своих онлайн-выступлениях говорил, что не стесняется быть богатым и обещал рассказать о своих доходах. И вот опубликована декларация о доходах Бабарико за прошлый год.

С 1 января 2019 по 31 декабря 2019 Виктор Бабарико в должности председателя правления «Белгазпромбанка» получил 361 194, 21 рублей. Если раскинуть эту сумму на 12 месяцев, получится, что зарплата банкира составляла около 30 тысяч рублей в месяц.

Также в декларации указано, что в прошлом году Виктор Бабарико продал машину - «Тойота Лэнд Крузер». Пропорционально доле собственности он получил за нее 21 933, 45 рублей. С учетом этого общий годовой доход в белорусских рублях составил 383 127, 66 рублей.

Но это не все деньги кандидата в кандидаты. Кроме этого, Бабарико получил доход от валютных облигаций Минфина и Белгазпромбанка. Всего 15 950 долларов и 13 242 евро.

Также в декларации названы суммы, которые хранятся у друзей Бабарико. Это 100 тысяч долларов и 100 тысяч евро наличными, 100 000 долларов и 250 000 евро - в виде облигаций Белгазпромбанка. Плюс имеются 160 тыс. долларов и 116 тыс. евро облигаций Минфина. В сумме у Виктора Бабарико есть валюты на 360 тысяч долларов и 510 тысяч евро.

В собственности у Виктора Бабарико дом в деревне Мочаны на 68,5 «квадратов» и три земельных участка в этой же деревне, один из них - в долевом владении. Также на него оформлены автомобиль «Форд Фиеста» 2015 года выпуска, трактор и мини-трактор.

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