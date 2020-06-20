Фотофакт: по дороге из Солигорска в Микашевичи джип сбил лося

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Авария произошла 20 июня днем на автодороге Р-23 Солигорск - Микашевичи. Перед «Ниссаном» на дорогу выбежал лось. Водитель джипа не сумел избежать столкновения с животным - оно погибло. Автомобиль получил механические повреждения - разбиты лобовое стекло и правая фара, помята правая дверь. По предварительной информации от очевидцев, никто не пострадал.

Дикое животное выбежало на дорогу Солигорск - Микашевичи.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Напомним, в случае ДТП с диким животным уезжать с места происшествия нельзя. Следует дождаться сотрудников ГАИ. Забирать сбитого зверя тоже нельзя - это может быть расценено как незаконная добыча животного

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