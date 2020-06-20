2020-06-20T17:18:13+03:00
Общество
КП Беларусь

В Польше легально работает около 42 тысяч белорусов

Мы на втором месте среди трудоустроенных в Польше иностранцев, на первом - украинцы
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Среди иностранцев в Польше белорусы на втором месте.Среди иностранцев в Польше белорусы на втором месте.Фото: Оксана БРОВАЧ
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В Польше трудоустроены 622 тысячи иностранцев. Статистика учитывает только тех, кто трудоустроен легально, то есть зарегистрирован в фонде социального страхования. Работающие по договору подряда и нелегальные работники не охватываются.

Так, больше всего в Польше работает украинцев - это почти 72% от общего количества иностранцев. Белорусы оказались на втором месте. Как сообщает Gazeta Wyborcza, в Польше работает около 42 тысяч белорусов. На третьем месте - граждане Грузии. Это данные фонда соцстрахования.

Больше всего иностранцев работает в городе Быдгощ: 14 890 иностранцев. Абсолютное большинство - украинцы, их почти 12,5 тысяч. Белорусы подтверждают общую тенденцию, они на втором месте - в Быдгощи их 509 человек.

В Торуни работает 315 белорусов. Конкуренцию им составляют только молдоване - 327 человек. Украинцев в Торуни больше 5 тысяч.

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