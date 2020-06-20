Пресс-секретарь Путина: Экономические разногласия с Беларусью не будут сказываться на союзнических отношениях

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Про проблемы в отношениях между Беларусью и Россией высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на российском Первом канале.

– Беларусь - это наш ближайший союзник. Это страна, с которой у нас, разумеется, есть проблемы по ряду параметров - прежде всего экономические разногласия. Это нормально. Объем и разновекторность наших отношений настолько велики, что это не может проходить беспроблемно. Поэтому мы терпеливо обсуждаем вместе все проблемы. Мы убеждены, что наличие этих проблем никоим образом не будет сказываться на союзническом характере наших отношений, - заявил Дмитрий Песков на Первом канале.

Кроме этого он напомнил, что в Беларуси сейчас в разгаре президентская кампания.

– Мы знаем, что сейчас наши коллеги в Беларуси работают в очень напряженных условиях президентской кампании. И мы желаем им провести успешные президентские выборы, - добавил Песков.

Ожидается, что 24 июня Александр Лукашенко примет участие в параде Победы в Москве и встретится лично с Владимиром Путиным, чтобы обсудить в том числе экономические вопросы.