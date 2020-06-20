2020-06-20T21:53:39+03:00
Общество
КП Беларусь

Виктору Бабарико предъявили обвинение по уголовной статье, но ее пока не называют

Защитник претендента в президенты Виктора Бабарико сказал, что экс-банки и политик настаивает на полной своей невиновности
Ольга ШЕСТАКОВА
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Виктор Бабарико стал обвиняемым по уголовному делу. Он настаивает на своей невиновности.Виктор Бабарико стал обвиняемым по уголовному делу. Он настаивает на своей невиновности.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико, который претендует на пост президента Беларуси, было предъявлено обвинение по уголовному делу. Об этом рассказал 20 июня агентству "Интерфакс-Запад" Дмитрий Лаевский, один из защитников потенциального кандидата в президенты. Сам Виктор Бабарико, напомним, находится в СИЗО КГБ, там же и его сын Эдуард.

- Статью, по которой обвинение предъявлено, я не могу назвать в рамках подписки о неразглашении материалов дела, - сказал Дмитрий Лаевский.

Адвокат уточнил, что Виктор Бабарико категорически не согласен с предъявленным обвинением. У него три защитника. Они настаивают на полной невиновности политика. Виктор Бабарико намерен отстаивать свое честное имя. Кроме того, защита уже обжаловала задержание экс-банкира, но пока жалоба не рассмотрена.

Больше подробностей Лаевский собщить не мог, сказал только, что Виктор Бабарико "жив и здоров".

Предъявили ли обвинение, и какое, сыну Бабарико Эдуарду, пока неизвестно. У молодого человека два адвоката, они уже тоже встречались с подзащитным. Но кроме того, что он тоже жив и здоров, новостей нет.

Напомним, Виктор и Эдуард Бабарико задержаны 18 июня. В Комитете госконтроля заявили, что экс-банкир являлся "организатором, руководителем противоправной деятельности". Затем 19 июня генпрокурор Беларуси Александр Конюк сказал, что фигуранты дела Белгазпромбанка "создали угрозу интересам национальной безопасности страны". И расследование ведут следственные подразделения органов госбезопасности Беларуси. В тот же день, 19 июня белорусские правозащитники признали Бабарико политическим заключенным.

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