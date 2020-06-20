Виктору Бабарико предъявили обвинение по уголовной статье, но ее пока не называют
Экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико, который претендует на пост президента Беларуси, было предъявлено обвинение по уголовному делу. Об этом рассказал 20 июня агентству "Интерфакс-Запад" Дмитрий Лаевский, один из защитников потенциального кандидата в президенты. Сам Виктор Бабарико, напомним, находится в СИЗО КГБ, там же и его сын Эдуард.
- Статью, по которой обвинение предъявлено, я не могу назвать в рамках подписки о неразглашении материалов дела, - сказал Дмитрий Лаевский.
Адвокат уточнил, что Виктор Бабарико категорически не согласен с предъявленным обвинением. У него три защитника. Они настаивают на полной невиновности политика. Виктор Бабарико намерен отстаивать свое честное имя. Кроме того, защита уже обжаловала задержание экс-банкира, но пока жалоба не рассмотрена.
Больше подробностей Лаевский собщить не мог, сказал только, что Виктор Бабарико "жив и здоров".
Предъявили ли обвинение, и какое, сыну Бабарико Эдуарду, пока неизвестно. У молодого человека два адвоката, они уже тоже встречались с подзащитным. Но кроме того, что он тоже жив и здоров, новостей нет.
Напомним, Виктор и Эдуард Бабарико задержаны 18 июня. В Комитете госконтроля заявили, что экс-банкир являлся "организатором, руководителем противоправной деятельности". Затем 19 июня генпрокурор Беларуси Александр Конюк сказал, что фигуранты дела Белгазпромбанка "создали угрозу интересам национальной безопасности страны". И расследование ведут следственные подразделения органов госбезопасности Беларуси. В тот же день, 19 июня белорусские правозащитники признали Бабарико политическим заключенным.
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