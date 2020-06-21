Меньше чем за сутки в инициативную группу по проведению референдума записались более 7,5 тысяч человек
В Телеграм-канале Виктора Бабарико сообщили, что менее чем за сутки в инициативную группу по проведению референдума записались более 7500 тысяч человек.
«Мы благодарим каждого, кто уже записался в инициативную группу. Давайте мы не будем на этом останавливаться», — подчеркнули в Телеграм-канале.
Напомним, что в пятницу вечером, 19 июня, команда Виктора Бабарико опубликовала видео на его Youtube-канале, которое было записано еще до его задержания. В этом видео Бабарико предлагает провести общереспубликанский референдум.
В четверг, 18 июня, Виктор Бабарико вместе с сыном Эдуардом были задержаны. Вечером в субботу, 20 июня, Бабарико было предъявлено обвинение, но название статьи пока не сообщают.
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