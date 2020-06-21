Блогер Тихановский будет находиться в карцере СИЗО-1 до 26 июня

Блогер Тихановский останется в карцере до 26 июня. Фото: БелаПАН

Он обвиняется в организации и подготовке действий, которые грубо нарушают общественный порядок

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Как сообщает БелаПАН, блогер Тихановский будет находиться в карцере до 26 июня. Об этом сообщила его супруга Светлана, когда попыталась отдать мужу передачу.

Сергей Тихановский обвиняется в организации и подготовке действий, которые грубо нарушают общественный порядок. Блогер находится в СИЗО-1 в Минске.

Напомним, что Сергей Тихановский был задержан в Гродно 29 мая. А в пятницу, 12 июня, в Гомеле состоялся суд, где рассматривали жалобу блогера на решение суда об его аресте.

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