2020-06-21T10:02:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Блогер Тихановский будет находиться в карцере СИЗО-1 до 26 июня

Он обвиняется в организации и подготовке действий, которые грубо нарушают общественный порядок
ИННА КОРСАК
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Блогер Тихановский останется в карцере до 26 июня. Фото: БелаПАНБлогер Тихановский останется в карцере до 26 июня. Фото: БелаПАН
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Как сообщает БелаПАН, блогер Тихановский будет находиться в карцере до 26 июня. Об этом сообщила его супруга Светлана, когда попыталась отдать мужу передачу.

Сергей Тихановский обвиняется в организации и подготовке действий, которые грубо нарушают общественный порядок. Блогер находится в СИЗО-1 в Минске.

Напомним, что Сергей Тихановский был задержан в Гродно 29 мая. А в пятницу, 12 июня, в Гомеле состоялся суд, где рассматривали жалобу блогера на решение суда об его аресте.

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