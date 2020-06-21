Фотофакт. Лукашенко 21 июня примет участие в открытии мемориального комплекса «Ола» в Гомельской области

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В Телеграм-канале Пул Первого сообщили, что Александр Лукашенко 21 июня примет участие в открытии мемориального комплекса «Ола» в Гомельской области. Мемориал возвели на месте деревни, которая была сожжена в годы Великой Отечественной войны.

В 2019 году, когда Лукашенко общался со студентами-медиками в Гомеле, одна из учащихся попросила, чтобы он поддержал инициативу по возведению меморала и приглашала его на открытие.

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