В Минске спасли хорька, который был заперт в машине и уже еле дышал
На официальном сайте МЧС Беларуси сообщили, что в субботу, 20 июня в Минске спасли хорька, который был заперт в машине и уже еле дышал.
«Нам поступил звонок от девушки, которая в слезах сообщила, что в одной из машин нашла хорька, который еле дышит в такую жаркую погоду», — отметили в МЧС.
Сотрудники поехали на указанный адрес. Машина, в которой находился хорек, была без номеров. При участии сотрудников РОВД ее вскрыли.
Животное находилось в клетке без движения, но еще дышало. Его сразу же передали в ветеринарную клинику «Дай лапу».
Девушка, обнаружившая хорька, намерена на его хозяина написать заявление в милицию.
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