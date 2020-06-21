2020-06-21T11:20:54+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске спасли хорька, который был заперт в машине и уже еле дышал

Девушка, обнаружившая животное, намерена написать на его хозяина заявление в милицию
ИННА КОРСАК
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Девушка в Минске обнаружила хорька, который был заперт в машине, и позвонила в МЧС. Фото: МЧС БеларусиДевушка в Минске обнаружила хорька, который был заперт в машине, и позвонила в МЧС. Фото: МЧС Беларуси
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На официальном сайте МЧС Беларуси сообщили, что в субботу, 20 июня в Минске спасли хорька, который был заперт в машине и уже еле дышал.

«Нам поступил звонок от девушки, которая в слезах сообщила, что в одной из машин нашла хорька, который еле дышит в такую жаркую погоду», — отметили в МЧС.

Сотрудники поехали на указанный адрес. Машина, в которой находился хорек, была без номеров. При участии сотрудников РОВД ее вскрыли.

Животное находилось в клетке без движения, но еще дышало. Его сразу же передали в ветеринарную клинику «Дай лапу».

Девушка, обнаружившая хорька, намерена на его хозяина написать заявление в милицию.

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