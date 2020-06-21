Что-то пошло не так: мужчина в поезде без особой причины сорвал стоп-кран

Жителя Лиды за такой поступок привлекли в административной ответственности

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В УВД Гродненского облисполкома сообщили, что мужчина в поезде без причины сорвал стоп-кран.

«Как удалось узнать сотрудникам, 39-летний мужчина со своей подругой ехали в поезде из Гродно в Лиду. Когда поезд отправился со станции Мосты, мужчина дернул стоп-кран. На место сразу же прибыл помощник машиниста, чтобы выяснить причину содеянного. Мужчина ответил, что он это сделал без какой-либо причины», — пояснили в УВД Гродненского облисполкома.

Сотрудники железной дороги переписали данные мужчины, но он представился именем брата, который год назад скончался. Несмотря на обман, работники транспортной милиции Лидского региона быстро установили личность мужчины. Он привлечен к административной ответственности.

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