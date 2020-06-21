Видеофакт: Лукашенко в Светлогорске дал старт новому электрифицированному железнодорожному маршруту: Светлогорск-Жлобин-Минск

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Как сообщает БЕЛТА, Александр Лукашенко 21 июня в Светлогорске дал старт новому железнодорожному маршруту: Светлогорск-Жлобин-Минск. Лукашенко сам проехался на поезде и оценил уровень комфорта.

Лукашенко также поделился своими детскими воспоминаниями, которые у него связаны с железной дорогой

«Сам все время в школу ходил по железной дороге. Это спасение было, артерия для жизни», — подчеркнул президент.

Лукашенко также успел пообщаться с жителями Светлогорска, которые пришли на железнодорожную станцию, когда тогда узнали о его приезде в город. Президент высказал свое мнение про ситуацию с коронавирусом в стране, призвал заниматься спортом и уделять внимание здоровому образу жизни. Жители города смогли лично обратиться к Лукашенко со своими просьбами. Он всех выслушал и раздал по волнующим вопросам соответствующие поручения.

Напомним, что 21 июня Лукашенко совершает поездку в Гомельскую область. Он уже побывал на открытии мемориального комплекса «Ола».

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