2020-06-21T12:45:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Видеофакт: Лукашенко в Светлогорске дал старт новому электрифицированному железнодорожному маршруту: Светлогорск-Жлобин-Минск

Лукашенко 21 июня с рабочей поездкой посещает Гомельскую область
ИННА КОРСАК
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В Светлогорске Лукашенко дал старт новому железнодорожному маршруту. Фото: телеграм-канал Пул ПервогоВ Светлогорске Лукашенко дал старт новому железнодорожному маршруту. Фото: телеграм-канал Пул Первого
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Как сообщает БЕЛТА, Александр Лукашенко 21 июня в Светлогорске дал старт новому железнодорожному маршруту: Светлогорск-Жлобин-Минск. Лукашенко сам проехался на поезде и оценил уровень комфорта.

Лукашенко также поделился своими детскими воспоминаниями, которые у него связаны с железной дорогой

«Сам все время в школу ходил по железной дороге. Это спасение было, артерия для жизни», — подчеркнул президент.

Лукашенко также успел пообщаться с жителями Светлогорска, которые пришли на железнодорожную станцию, когда тогда узнали о его приезде в город. Президент высказал свое мнение про ситуацию с коронавирусом в стране, призвал заниматься спортом и уделять внимание здоровому образу жизни. Жители города смогли лично обратиться к Лукашенко со своими просьбами. Он всех выслушал и раздал по волнующим вопросам соответствующие поручения.

Напомним, что 21 июня Лукашенко совершает поездку в Гомельскую область. Он уже побывал на открытии мемориального комплекса «Ола».

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