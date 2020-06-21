Видеофакт: Лукашенко в Светлогорске дал старт новому электрифицированному железнодорожному маршруту: Светлогорск-Жлобин-Минск
Как сообщает БЕЛТА, Александр Лукашенко 21 июня в Светлогорске дал старт новому железнодорожному маршруту: Светлогорск-Жлобин-Минск. Лукашенко сам проехался на поезде и оценил уровень комфорта.
Лукашенко также поделился своими детскими воспоминаниями, которые у него связаны с железной дорогой
«Сам все время в школу ходил по железной дороге. Это спасение было, артерия для жизни», — подчеркнул президент.
Лукашенко также успел пообщаться с жителями Светлогорска, которые пришли на железнодорожную станцию, когда тогда узнали о его приезде в город. Президент высказал свое мнение про ситуацию с коронавирусом в стране, призвал заниматься спортом и уделять внимание здоровому образу жизни. Жители города смогли лично обратиться к Лукашенко со своими просьбами. Он всех выслушал и раздал по волнующим вопросам соответствующие поручения.
Напомним, что 21 июня Лукашенко совершает поездку в Гомельскую область. Он уже побывал на открытии мемориального комплекса «Ола».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Лукашенко на открытии мемориала в Кировском районе: «Фашизм и ненависть под знаменами демократии белорусы на своей земле не пропустят».
Президент посетил церемонию открытия мемориального комплекса сожженным в годы ВОВ деревень Могилевской области. (подробности)
Президент открыл новый маршрут электропоездов Светлогорск-Жлобин-Минск.Источник: Пул Первого
Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Лукашенко»