2020-06-21T13:10:40+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси 22 июня синоптики обещают настоящее лето и до +28°С, но с дождями и грозами

В ночное время воздух прогреется до 20 градусов тепла
ИННА КОРСАК
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В понедельник, 22 июня, синоптики обещают до 28 градусов тепла, но с дождями и грозамиВ понедельник, 22 июня, синоптики обещают до 28 градусов тепла, но с дождями и грозамиФото: Павел МАРТИНЧИК
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Как сообщает БЕЛТА, в Беларуси 22 июня синоптики обещают настоящее лето и до +28°С, но с дождями и грозами.

На территории Беларуси будет облачно с прояснениями, но на большей части прогнозируются дожди и грозы. В некоторых районах они будут сильными. Порывы ветра при грозах, сообщают синоптики, могут достигать до 14 м/с.

Ночью воздух прогреется от 14 до 20 градусов тепла.

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