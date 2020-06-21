С 1 июля в Беларуси повышают трудовые пенсии на шесть процентов

Трудовые пенсии повысят в Беларуси с 1 июля на шесть процентов Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Изменить размер текста: A A

Как сообщает агентство «Интерфакс-Запад», с 1 июля в Беларуси повышают трудовые пенсии на 6%.

Соответствующий указ подписал Лукашенко. В документе говорится о том, что повышение пенсий будет осуществлено за счет средств из государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.

По словам президента, повышение пенсий никак не связно с грядущими выборами.

Напомним, что в субботу, 20 июня, при посещении Могилевской области, Лукашенко анонсировал возможное повышение пенсий на 10-20 долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Новый премьер-министр Беларуси рассказал, что будет с зарплатами и пенсиями.

И что в принципе изменится в стране с его приходом. (подробности)

Некоторым пенсионерам в Беларуси пересчитают страховой стаж. Рассказываем, кому.

Даже если у вас не хватает страхового стажа, скоро можно будет претендовать на трудовую пенсию, а не только на социальную. (подробности)