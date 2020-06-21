С 1 июля в Беларуси повышают трудовые пенсии на шесть процентов
Как сообщает агентство «Интерфакс-Запад», с 1 июля в Беларуси повышают трудовые пенсии на 6%.
Соответствующий указ подписал Лукашенко. В документе говорится о том, что повышение пенсий будет осуществлено за счет средств из государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.
По словам президента, повышение пенсий никак не связно с грядущими выборами.
Напомним, что в субботу, 20 июня, при посещении Могилевской области, Лукашенко анонсировал возможное повышение пенсий на 10-20 долларов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Новый премьер-министр Беларуси рассказал, что будет с зарплатами и пенсиями.
И что в принципе изменится в стране с его приходом. (подробности)
Некоторым пенсионерам в Беларуси пересчитают страховой стаж. Рассказываем, кому.
Даже если у вас не хватает страхового стажа, скоро можно будет претендовать на трудовую пенсию, а не только на социальную. (подробности)
Еще больше материалов по теме: «Пенсии: Беларусь»