2020-06-21T13:56:08+03:00
Экономика
КП Беларусь

С 1 июля в Беларуси повышают трудовые пенсии на шесть процентов

Лукашенко подписал соответствующий указ
ИННА КОРСАК
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Трудовые пенсии повысят в Беларуси с 1 июля на шесть процентовТрудовые пенсии повысят в Беларуси с 1 июля на шесть процентовФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Как сообщает агентство «Интерфакс-Запад», с 1 июля в Беларуси повышают трудовые пенсии на 6%.

Соответствующий указ подписал Лукашенко. В документе говорится о том, что повышение пенсий будет осуществлено за счет средств из государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.

По словам президента, повышение пенсий никак не связно с грядущими выборами.

Напомним, что в субботу, 20 июня, при посещении Могилевской области, Лукашенко анонсировал возможное повышение пенсий на 10-20 долларов.

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