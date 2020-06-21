2020-06-21T13:41:15+03:00
Общество
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 21 июня 2020 года: впервые меньше 600 зараженных и всего три смерти за сутки

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 21 июня 2020 года
ИННА КОРСАК
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Актуальная статистика от МинздраваАктуальная статистика от МинздраваФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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В Телеграм-канале Минздрава, в Беларуси зарегистрировано 58 505 случаев COVID-19 (+569 за сутки). После курса лечения выздоровели 37 666 пациентов. За весь период умерло 346 человек (+3 за сутки). В Минздраве уточнили, что у умерших были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция.

За все время в стране было проведено 861 703 тестов на коронавирус.

Данная статистика свидетельсвует о том, что коронавирус в Беларуси идет на спад. А вот мир находится в новой опасной стадии коронавируса.

Всего в мире на 21 июня число заболевших коронавирусом достигло почти девяти миллионов человек.

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