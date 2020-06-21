2020-06-21T14:30:28+03:00
Политика
КП Беларусь

«Импортозамещение, качество, экспорт». Лукашенко рассказал о планах на следующую пятилетку

Президент Беларуси обозначил приоритеты страны на ближайшие 5 лет
Анна ЖУРАВЛЕВА
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Лукашенко рассказал о планах на следующую пятилетку. Фото: kremlin.ruЛукашенко рассказал о планах на следующую пятилетку. Фото: kremlin.ru
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21 июня Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Гомельской области. Один из пунктов программы – поездка на электропоезде из Светлогорска по новому электрифицированному участку, который и открыл президент. В поездке ему доложили, что во время электрификации участка почти 50 процентов задействованного оборудования было белорусским. За рубежом закупалось исключительно только то, что не производят в Беларуси.

- Надо импортозамещением заниматься. Эта пятилетка вся будет - качество, имротозамещение, экспорт. Это основные будут направления. Это ж не дело - машиностроительная страна, а мы тащим все из Китая или России, - заявил Лукашенко.

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