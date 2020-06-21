Визовый центр Греции в Минске открывается с 29 июня

Принимать документы на визы будут только у тех, кто записался через интернет

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Напомним, что Греция открыла свои границы для 29 стран с 15 июня, белорусский турбизнес рассчитывает на то, что с 1 июля курортная страна откроется и для Беларуси. Судя по тому, что на сайте визового центра Греции в Минске сообщается, что с 29 июня он откроет свои двери для белорусов, наших туристов пустят на средиземноморские курорты. Правда, пока не совсем понятно, нужно ли будет сдавать тест на COVID-19 или находится в карантине.

- Визовый Центр Греции будет принимать заявки на получение визы только для поездок, которые должны состояться после 1 июля 2020 года, при условии, что в это время не будет выдано никакого дополнительного уведомления о продлении запрета на въезд в Грецию, - сообщается на сайте.

Администрация визового центра настоятельно рекомендует заявителям заказывать курьерскую службу центра для возврата паспорта. Это позволит снизить риски для здоровья.

Для получения дополнительной информации можно позвонить по телефону +375 17 366 35 06 с 09.00 до 17.00 (понедельник-пятница).

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