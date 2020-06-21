2020-06-21T16:13:27+03:00
Политика
КП Беларусь

Путин допускает, что будет претендовать на новый срок президента России

Но для этого нужно внести поправку в конституцию страны
Анна ЖУРАВЛЕВА
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Путин допускает, что будет претендовать на новый срок президента России.Путин допускает, что будет претендовать на новый срок президента России.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Об этом Владимир Путин рассказал в интервью в фильме «Россия. Кремль. Путин».

- Для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в конституции. Посмотрим, там видно будет, - заявил президент России, пишет ТАСС.

Путин также заявил, что не чиновникам стоит заниматься своей работой, а не искать ему приемников. Он также отметил, что если поправка в конституцию не будет принята, через года два «вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников».

- Абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей конституции, - сказал Путин.

Президент России объяснил это тем, что действующая конституция принималась в условиях острейшего внутриполитического кризиса, когда танки стреляли по парламенту и в Москве шли боестолкновения с жертвами. Сегодня же, по словам Путина, стабильная внутриполитическая ситуация.

Голосование по поправкам в конституцию в России пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года.

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