Виктору Бабарико и его сыну Эдуарду избрана мера пресечения – заключение под стражу

Сыну экс-банкира Эдуарду Бабарико также предъявлено обвинение. Об этом сообщил активист Антон Мотолько в своем Telegram-канале

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- Виктору и Эдуарду Бабарико предъявлено обвинение и избрана мера пресечение в виде заключения под стражу, - написал Антон Мотолько.

Напомним, что экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико, который претендует на пост президента Беларуси, было предъявлено обвинение по уголовному делу. 18 июня он и его сын были задержаны. В доме Виктора Бабарико прошли обыски. Сам Виктор Бабарико находится в СИЗО КГБ, там же и его сын Эдуард.

- Статью, по которой обвинение предъявлено, я не могу назвать в рамках подписки о неразглашении материалов дела, - сказал Дмитрий Лаевский.

Адвокат уточнил, что Виктор Бабарико категорически не согласен с предъявленным обвинением. У него три защитника. Они настаивают на полной невиновности политика. Виктор Бабарико намерен отстаивать свое честное имя.

20 июня не было известно, предъявлено ли обвинение сыну Виктора Бабарико Эдуарду. Но, как сообщает Антон Мотолько, Эдуару Бабарико также предъявили обвинение и избрали меру пресечение в виде заключения под стражу.

Согласно ст. 126 УК РБ лицо, заключенное под стражу, его защитник, законный представитель вправе обжаловать постановление (определение) органа, ведущего уголовный процесс, в порядке, предусмотренном ст. 143 УК РБ.

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