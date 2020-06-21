«Медики – герои, а не терпилы» Гинеколог из Минска раскритиковала заявления Кочановой

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На днях Наталья Кочанова заявила, что когда врачи шли в профессию, они «знали про свои зарплаты».

- «Когда вы шли в медицину, вы знали про свои зарплаты», сказала на днях одна высокопоставленная женщина (имеется в виду Наталья Кочанова – прим. Авт). Поздравила так поздравил, - с досадой написала в своем Инстаграме столичный гинеколог накануне Дня медика, узнав о заявлении председателя Совета Республики. - Когда мы шли в медицину, мы мечтали помогать людям, спасать жизни и трудится на благо человечества, как бы пафосно это не звучало… Когда мы поступали в медицинский университет, это было престижно. Врач был уважаемым человеком. Когда мы учились, нам говорили, что мы будущее страны. Когда мы начинали работать, то не спать ночами было подвигом на благо людей. Оставаться на работе допоздна было необходимо. Когда нам говорили спасибо, мы радовалась как маленькие дети. И тут знаменитое... Вы знали куда шли! Почему именно этими словами любят кидаться в сторону врачей?! Те, кто это говорят, хоть раз задумались о том, что было бы, не будь врачей?!

Дальше Марина рассказывает, как часть ее однокурсников ушли из профессии и уехали за границу.

- Со мной учились целеустремленные, амбициозные, умные люди. И мне каждый раз жаль, когда они уходят! Потому что они могли бы нам помочь. Я думаю, почему так. И ответ очевиден. Кроме низкой зарплаты, медикам постоянно тыкают фразой «ты знала, куда шла», пишут жалобы (часто необоснованные), снимают премии. Обращаются как с обслугой, иногда даже хуже. Иногда врачи постарше сами говорят эту фразу, а потом плачут украдкой в ординаторской. Разве спасти человека, помочь забеременеть, помочь родить, сделать крутую операцию это не подвиг? Мы не народец, мы - народ…А наши медики – герои, а не терпилы…И именно мы держим удар перед covid как бы сложно это не было, - заявила врач.

Пост Марины Исаковой набрал больше 3 тысяч лайков при чуть больше 900 подписчиков. Врач также обратилась к пользователям Инстаграма с просьбой поблагодарить медицинских работников под хештегом #мызналикудашли.