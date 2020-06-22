С 22 по 24 июня представителями администрации президента будут проведены прямые телефонные линии и выездные приёмы для граждан

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет прийти на встречу лично, будут организованы прямые телефонные линии Фото: Ирина КАЛИНИНА

Номера телефонов размещены на сайтах местных органов власти, а также в средствах массовой информации

Изменить размер текста: A A

БЕЛТА сообщает, что 22 июня и приём, и линию проведет начальник главного идеологического управления администрации президента Ольга Шпилевская.

23 июня, в Светлогорском райисполкоме будет находиться начальник главного управления по взаимоотношениям с органами законодательной и судебной власти, вопросам гражданства и помилования администрации президента Жанна Тищенко. Сперва она поговорит с гражданами по телефону, а затем примет их лично.

24 июня в Полесском государственном университете в Пинске лично будет принимать заместитель главы администрации президента Ольга Чуприс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Меньше чем за сутки в инициативную группу по проведению референдума записались более 7,5 тысяч человек

Предложение о проведении общереспубликанского референдума было озвучено Виктором Бабарико 19 июня (подробности).

В Польше легально работает около 42 тысяч белорусов

Мы на втором месте среди трудоустроенных в Польше иностранцев, на первом - украинцы (подробности).