2020-06-22T08:26:01+03:00
Общество
КП Беларусь

С 22 по 24 июня представителями администрации президента будут проведены прямые телефонные линии и выездные приёмы для граждан

Номера телефонов размещены на сайтах местных органов власти, а также в средствах массовой информации
Сергей Диндиков
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Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет прийти на встречу лично, будут организованы прямые телефонные линииДля тех, кто по каким-либо причинам не сможет прийти на встречу лично, будут организованы прямые телефонные линииФото: Ирина КАЛИНИНА
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БЕЛТА сообщает, что 22 июня и приём, и линию проведет начальник главного идеологического управления администрации президента Ольга Шпилевская.

23 июня, в Светлогорском райисполкоме будет находиться начальник главного управления по взаимоотношениям с органами законодательной и судебной власти, вопросам гражданства и помилования администрации президента Жанна Тищенко. Сперва она поговорит с гражданами по телефону, а затем примет их лично.

24 июня в Полесском государственном университете в Пинске лично будет принимать заместитель главы администрации президента Ольга Чуприс.

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