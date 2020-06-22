С 22 по 24 июня представителями администрации президента будут проведены прямые телефонные линии и выездные приёмы для граждан
БЕЛТА сообщает, что 22 июня и приём, и линию проведет начальник главного идеологического управления администрации президента Ольга Шпилевская.
23 июня, в Светлогорском райисполкоме будет находиться начальник главного управления по взаимоотношениям с органами законодательной и судебной власти, вопросам гражданства и помилования администрации президента Жанна Тищенко. Сперва она поговорит с гражданами по телефону, а затем примет их лично.
24 июня в Полесском государственном университете в Пинске лично будет принимать заместитель главы администрации президента Ольга Чуприс.
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