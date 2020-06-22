Министр Караник оценил готовность системы здравоохранения к возможной второй волне коронавируса

По его словам, белорусская система здравоохранения готова к возможной второй волне распространения коронавирусной инфекции лучше, чем к первой

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В интервью телеканалу Беларусь 1 Владимир Караник заявил, что система здравоохранения РБ вполне готова ко второй волне распространения COVID-19. На данный момент распространение коронавируса в нашей стране полностью контролируется. В принципе, так было и ранее – весь период эпидемии. «Сейчас мы наблюдаем уменьшение как по инфицированным, так и в целом уменьшение количества пациентов, у которых осложнение коронавирусной инфекцией в виде пневмоний. Уже во многих регионах идёт процесс обратного перепрофилирования коечного фонда в привычный режим работы», - сказал Владимир Караник.

Всё же он акцентировал внимание на том, что Минздрав не исключает и вторую волну коронавируса. «Нам нужно быть готовыми к тому, что вирус все-таки останется в нашей популяции. Будем использовать все возможности, чтобы материально-техническая база системы здравоохранения была усилена и была повышена ее стрессоустойчивость, - рассказал министр. - Касаемо ограничений, все осознают, классический медицинский карантин не был принят ни в одной стране. Ограничения в Беларуси были весьма жесткие, но они были точечные. Они действуют до сих пор. Мы хотим защитить более подверженные заболеванию группы населения.

Владимир Караник отметил, что белорусы расслабились по отношению к соблюдению мер безопасности в последнее время. «Хочется напомнить, что наши рекомендации по защите пожилого населения, а также тех, кто имеет хронические заболевания, всё ещё действуют. Сюда входит дистанцирование, ношение масок в местах массового скопления людей», - рассказал министр. Граждане, у которых есть признаки развития инфекционных заболеваний он призвал сидеть дома и вызывать к себе врача. При передвижении за пределами жилья ими должны использоваться средства защиты.

Владимир Караник немного поведал и о обеспечениях экспресс-тестами для определения антител в Беларуси. В настоящее время у нас появились наборы ИФА (иммуноферментного анализа). Некоторые крупные лаборатории переводятся на ИФА-тестирование. Как только это произойдёт Минздрав сможет передавать экспресс-тесты даже в такие в мелкие учреждения здравоохранения, как амбулатории и ФАПы.

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