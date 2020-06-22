2020-06-22T08:33:28+03:00
Политика
КП Беларусь

Пока все спали! Александр Лукашенко принял участие в памятных мероприятиях в Брестской крепости

«Я никому не позволю силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно, политическим путем, на основании наших законов. Так будет всегда» - сказал президент
Сергей Диндиков
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И если мы - народ, хотим иметь свое государство, свою независимость должны защитить. Фото: t.me/pul_1И если мы - народ, хотим иметь свое государство, свою независимость должны защитить. Фото: t.me/pul_1
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22 июня в четыре часа утра Александр Лукашенко принял участие в памятных мероприятиях в Брестской крепости, сообщает телеграм-канал ПУЛ ПЕРВОГО. В своём выступлении он призвал не забывать того, что давно произошло. «И если мы забудем - снова окунемся в хаос, раздрай, дестабилизируем страну, мы породим новую войну. Вот поэтому мы сегодня в раннее утро пришли сюда - чтобы никогда не повторилось то, что было здесь».

Далее президент отметил высокую цену независимости. «Это самое ценное, что может быть у народа или государства. И если мы - народ, хотим иметь свое государство, свою независимость должны защитить».

В конце он добавил, что никому не позволит силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно, политическим путем. «Так будет всегда» - добавил Александр Лукашенко

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