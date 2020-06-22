В обновленном на 50% Административном кодексе появились проступки

Штраф придется заплатить, если в течение года поймают без пристегнутого ремня повторно. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

К проступкам в обновленном кодексе об административных нарушениях отнесут около 26% нарушений

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Многие не поняли - что такое проступки? Оказалось, по обновленному КоАП это правонарушения с конкретным размером штрафа: до 10 базовых величин для физического лица, 25 - для индивидуального предпринимателя, 50 - для юрлица. Теперь за такие нарушения человек не подпадает под административную ответственность и в базу нарушителей - ему вынесут предупреждение. Новшество направлено на профилактику правонарушений.

-Такое решение принято в связи с тем, что большинство такого рода правонарушений могут совершаться по неосторожности, и люди недоумевают, почему их привлекают к ответственности, ведь они не хотели нарушить, - сообщает ont.by разъяснения замглавы Администрации президента.

Теперь предупреждение могут выносить, например, тем водителям, которые забыли пристегнуть ремень безопасности. Штраф придется заплатить, если в течение года поймают без пристегнутого ремня повторно.

Обновленный Кодекс об административных правонарушениях попадет в парламент уже на следующей неделе.

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