2020-06-22T09:46:39+03:00
Спорт
КП Беларусь

Один из баскетболистов сборной Беларуси заявил, что Лукашенко не его президент

В своем инстаграм Мещеряков разместил фото кандидата Виктора Бабарико и резко высказался в адрес президента
Сергей Диндиков
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Никита Мещеряков в 1998, в 2000, в 2001, в 2008 и в 2009 годах признавался лучшим баскетболистом Беларуси. Фото: instagram.comНикита Мещеряков в 1998, в 2000, в 2001, в 2008 и в 2009 годах признавался лучшим баскетболистом Беларуси. Фото: instagram.com
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Баскетболист сборной Беларуси и санкт-петербургского «Спартака» Никита Мещеряков высказался против ареста Виктора Бабарико, потенциального кандидата на пост президента страны, сообщает sports.ru.

В своем инстаграме Мещеряков разместил фото кандидата и написал: «Игра без правил... кандидатов садят за решетку, людям затыкают рты. Это - не Беларусь будущего. Александр Григорьевич, вы не мой президент».

Никита Мещеряков - младший брат бывшего игрока УНИКСа Егора Мещерякова. Он в 1998, в 2000, в 2001, в 2008 и в 2009 годах признавался лучшим баскетболистом Беларуси.

18 июня вечером был задержан потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико. По словам председателя Комитета государственного контроля Ивана Тертеля, Бабарико вменяют организацию незаконной деятельности. Виктор Бабарико и его сын перестали выходить на связь, когда отправились сдавать подписи. Сейчас им избрана мера пресечения - заключение под стражу.

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