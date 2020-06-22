Лукашенко в Бресте: «Я никому не позволю силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно»

Президент высказался про аккумуляторный завод в Бресте - сказал, что, если надо, закроет его

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- Я всегда вам говорил: я никому не позволю силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно, политическим путем, на основании наших законов. Так будет всегда, - заявил Александр Лукашенко в своем выступлении во время митинга-реквиема по случаю годовщины начала войны на рассвете 22 июня в Брестской крепости.

Президент вспомнил и про головную боль Бреста - строительство аккумуляторного завода в свободной экономической зоне в районе аэропорта. Брестчане и жители пригорода уже 2,5 года протестуют и требуют закрыть вредное производство, опасаясь выбросов свинца в окружающую среду.

- Не поддавайтесь на уловки трех-четырех каких-то шарлатанов. Они будут использовать все. И аккумуляторы, и заводы, и прочее. Надо - снесем до основания этот ваш «аккумулятор», если только в нем проблема. Но не в нем, я же это понимаю. Ищут, за что зацепить, и вас туда повести. Помните, что этого делать нельзя, - цитирует президента пресс-служба.

Александр Лукашенко 22 июня проведет в Бресте. По неофициальной информации, активисты, протестующие против аккумуляторного завода, готовятся ко встрече с президентом.

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