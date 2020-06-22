2020-06-22T10:52:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко: «Как только ослабим вожжи - нас запрягут в такую телегу, и под такой плеткой мы пойдем, что вам и не снилось»

Президент принял участие в памятных мероприятиях в честь годовщины начала войны 22 июня в Брестской крепости
Оксана БРОВАЧ
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Президент пообщался с ветеранами в Брестской крепости. Фото: president.gov.byПрезидент пообщался с ветеранами в Брестской крепости. Фото: president.gov.by
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Президент принял участие в митинге-реквиеме на рассвете в Брестской крепости. После мероприятия он пообщался с ветеранами. С ними он говорил про независимость, которую нужно сохранить.

- Вы же понимаете, что независимости много не бывает. Она или есть, или ее нет. Поэтому если мы - народ, если мы хотим иметь свое государство, свою независимость должны защитить, - сказал президент.

Он подчеркнул, что не позволит силового разрешения проблем.

- Мы должны решить все мирно. И через некоторое время мы увидим результат. Единственное, о чем вас попрошу: никогда (буду я, не буду) не позволяйте, чтобы вами понукали, чтобы вас заставляли и наклоняли. Прошли те времена. Мы успели укрепиться и создать свое государство. Главная задача - защитить его, - цитирует пресс-служба президента.

По мнению Лукашенко, есть некие внешние силы, которые заинтересованы в том, чтобы «наклонить» Беларусь, потому что она стала «слишком независимой».

- Как только ослабим вожжи - нас запрягут в такую телегу, и под такой плеткой мы пойдем, что вам и не снилось. Берегите страну и берегите мир, - повторил президент перед камерами АТН.

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